أكد مورجان ريموند نائب ​المدعي العام في موناكو، ‌إن المشتبه بها المطلوبة بعد الهجوم بقنبلة ​الذي وقع هذا ​الأسبوع، وأسفر عن إصابة رجل ⁠الأعمال أوكراني المولد ​فاديم يرمولاييف بجروح خطيرة، ​هي امرأة أوكرانية تنكرت في هيئة رجل.

وقال ريموند: هويتها ​تحددت بأنها أوكرانية ​تقيم في ألمانيا، وبالنظر إلى ‌تعقيد ⁠العبوة الناسفة، فإن الشرطة تبحث عن متواطئين محتملين وآخرين ربما ​أمروا بتنفيذ ​الهجوم.





وأشار إلى أنه تم الإفراج ⁠عن رجلين كانا قد اعتقلا ​واحتجزا لدى الشرطة ​يومي ⁠الأربعاء والخميس، بعد أن تبين عدم وجود ⁠أدلة ​على مشاركتهما في ​الهجوم.