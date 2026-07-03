تنكرت في زيّ رجل.. النيابة الفرنسية: منفذ هجوم موناكو امرأة أوكرانية

أكد مورجان ريموند نائب المدعي العام في موناكو، إن المشتبه بها المطلوبة بعد الهجوم بقنبلة الذي وقع هذا الأسبوع، وأسفر عن إصابة رجل الأعمال أوكراني المولد فاديم يرمولاييف بجروح خطيرة، هي امرأة أوكرانية تنكرت في هيئة رجل.
وقال ريموند: هويتها تحددت بأنها أوكرانية تقيم في ألمانيا، وبالنظر إلى تعقيد العبوة الناسفة، فإن الشرطة تبحث عن متواطئين محتملين وآخرين ربما أمروا بتنفيذ الهجوم.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن رجلين كانا قد اعتقلا واحتجزا لدى الشرطة يومي الأربعاء والخميس، بعد أن تبين عدم وجود أدلة على مشاركتهما في الهجوم.