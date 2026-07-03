«هجرة» يحصد النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل من مهرجان أفلام السعودية

توجت المخرجة السعودية شهد أمين بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل عن فيلمها «هجرة»، خلال الحفل الختامي للدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، وسط حضور عدد من صناع السينما والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي.

وجاء تتويج فيلم «هجرة» بعد منافسة قوية ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليؤكد مكانة شهد أمين كواحدة من أبرز الأصوات السينمائية السعودية.



وشهد الحفل أيضًا تتويج الفنانة سارة طيبة بجائزة النخلة الذهبية لأفضل تمثيل عن دورها في فيلم «مسألة حياة أو موت»، فيما ذهبت جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي روائي طويل إلى فيلم «إركالا.. حلم كلكامش» للمخرج محمد الدراجي، مع منح تنويه خاص لفيلم «مسألة حياة أو موت».



واختتم مهرجان أفلام السعودية دورته الثانية عشرة بعد أسبوع حافل بالعروض السينمائية والندوات المتخصصة وسوق الإنتاج، الذي شهد تقديم عشرات الجوائز والدعم للمشروعات السينمائية.



تم تصوير الفيلم في ثماني مدن سعودية هي: بني مالك، الطائف، جدة، المدينة، العلا، تيماء، تبوك، نيوم وضباء. وتحاول شهد أمين من خلال الفيلم إبراز التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، في قصة تسلط الضوء على نساء من أجيال مختلفة ودورهن في بناء المجتمع السعودي.



طاقم التمثيل يضم نخبة من النجوم السعوديين، خيرية نظمي تقوم بدور ستي، نواف الظفيري يقوم بدور أحمد، وظهور جديد لبطلة الفيلم لمار فدان التي تقوم بدور جنى. وظهور براء عالم كضيف شرف في الفيلم.

