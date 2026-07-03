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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وسائل إعلام لبنانية: نقل فضل شاكر إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية

النجم فضل شاكر
النجم فضل شاكر
أوركيد سامي

أكدت وسائل إعلام لبنانية منذ قليل، نقل الفنان فضل شاكر للمستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية.

ونفى الناقد الفني جمال فياض ما تردد عن الإفراج عن الفنان اللبناني فضل شاكر.

وقال فياض في تصريحات خاصة: ليس صحيحا ما تردد حول الافراج عن الفنان فضل شاكر، فما زال يتم النظر في القضايا.

وأعلن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر أن الأخير تعرض، الثلاثاء الماضي، لوعكة صحية منعته من حضور الجلسة التي كانت مقررة أمام المحكمة العسكرية، من دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية.

ولا تزال المحكمة العسكرية تتابع النظر في الملفات القضائية المتعلقة بفضل شاكر، على أن يُحسم مصير طلبات إخلاء السبيل وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

فضل شاكر اخبار الفن نجوم الفن

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