بتخفيضات تصل لـ 20%.. محافظ الدقهلية: توفير السلع الغذائية من خلال المعارض الدائمة

أكد محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، أن إنشاء المعارض الدائمة يهدف إلى توفير مستلزمات البيت من السلع الغذائية، واللحوم والخضراوات والفاكهة، في مكان واحد، وبتخفيضات تصل إلى أكثر من 20% .
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بحي شرق المنصورة، والتخفيضات على السلع الغذائية.
وأوضح المحافظ أن معرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس يضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب وجود منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعرض يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء أو نفاذ الكمية لصرف حصص الخبز المدعم بالمعرض.
كما توجد بالمعرض أنواع مختلفة من الأسماك بأسعار تبدأ من 50 جنيها ، وكذلك عروض على بيض المائدة بأسعار تنافسية، وكذلك عروض على الزيوت والسكر والأرز بأسعار تنافسية.
وشدد المحافظ على الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتنسيق مع علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية.