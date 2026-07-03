إدانات عربية للتفجير الإرهابي بدمشق

أدانت دول عربية، اليوم /الجمعة/، التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى في العاصمة السورية دمشق، وخلف عددا من القتلى والجرحى.

فقد أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية - وفق بيان أصدرته - استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية - في بيان لوزارة خارجيتها - عن إدانتها واستنكارها للتفجير، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، معبرة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

بدورها، أدانت الجمهورية اليمنية - - في بيان لوزارة خارجيتها - التفجير الإرهابي.. مجددة موقفها الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه أو مبرراته.. مؤكدة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

من جانبه، بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، برقية تعزية وتضامن وإدانة، إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي .. وأدان بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدا رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وتمس أمن الدول واستقرارها، وتقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن.

وأعرب عباس عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع الجمهورية العربية السورية.. وجدد دعمه لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها؛ بما يحفظ أمن وسلامة شعبها، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلو جرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها.