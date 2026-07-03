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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الفلسطينية تحشد دعم اليونسكو لحماية التراث الفلسطيني وتطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
أ ش أ

أطلعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خالد العناني، على صورة الأوضاع الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر بها دولة فلسطين، خاصة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة، وما يرافقها من استهداف ممنهج للمدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما فيها المؤسسات التعليمية والثقافية ومواقع التراث.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث هنأت الوزيرة الفلسطينية، المدير العام بمناسبة توليه مهام منصبه، معربة عن اعتزاز دولة فلسطين بتولي أول شخصية عربية رئاسة المنظمة، متمنية له التوفيق في قيادة اليونسكو وتعزيز رسالتها في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

ونقلت شاهين - وفق بيان أصدرته وزارة الخارحية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة - تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدة حرص فلسطين على مواصلة تعزيز التعاون مع اليونسكو؛ انطلاقا من دورها في حماية التراث الثقافي، وتعزيز الحق في التعليم، وصون الهوية الثقافية للشعوب.

وأشادت بالدعم الذي تقدمه المنظمة لفلسطين، لا سيما في مجالي التعليم وحماية الصحفيين، مثمنة جهودها لدعم ملف إدراج سبسطية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، في ظل ما يتعرض له الموقع من انتهاكات إسرائيلية تهدد قيمته العالمية وسلامته.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين واليونسكو، وتعزيز جهود المنظمة في حماية التراث الثقافي الفلسطيني ودعم قطاع التعليم، بما يسهم في صون الهوية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء، إلى جانب الوزيرة، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو، السفير عادل عطية، والمستشار قيس كسابري.

كما عقدت الوزيرة الفلسطينية اجتماعاً مع رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو ناصر الحنزاب، بحضور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو عادل عطية؛ حيث بحثت تعزيز دور المجلس التنفيذي في متابعة تنفيذ قراراته ذات الصلة بفلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة بحق التراث الثقافي الفلسطيني، ومنظومة التعليم، والصحفيين.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات اليونسكو، وتترتب عليها مسئوليات قانونية واضحة على إسرائيل؛ بما يفرض تحركاً دولياً جاداً لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، مشددة على أهمية تعزيز آليات الرصد والمتابعة لرصد الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة.

كما أطلعت أعضاء المجموعة العربية لدى اليونسكو، على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الثقافية والتعليمية.. داعية إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة للدفع باتجاه إدراج بلدة سبسطية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بصورة عاجلة، في ظل ما تتعرض له من اعتداءات وتهديدات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال.

وعقدت وزيرة الخارجية الفلسطينية اجتماعاً مع رؤساء المجموعات الإقليمية الست في اليونسكو، بحضور نائبة المدير العام للمنظمة أوسا ريغنير، لحشد الدعم الدولي داخل أجهزة المنظمة والدول الأعضاء لإدراج سبسطية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، في ضوء ما تواجهه من انتهاكات متصاعدة.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز الجهود الجماعية لضمان حماية الصحفيين العاملين في فلسطين، والتأكيد على ضرورة اطلاع اليونسكو بدورها في صون حرية التعبير وسلامة العاملين في المجال الإعلامي، انسجاماً مع ولايتها والمعايير الدولية ذات الصلة.

ليونسكو وزيرة الخارجية فارسين شاهين

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