حسام حسن يهدى الفوز على أستراليا لشعب مصر وفلسطين

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إهداء التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للشعبين المصري والفلسطيني، عقب الفوز المثير على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، مؤكدًا أن دعم الجماهير كان أحد أهم أسباب تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، وجّه حسام حسن رسالة إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا: “قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني الذي فرح بفوز منتخب مصر، وأسأل الله أن ينصرهم ويرحم شهداءهم، وأهدي لهم هذا الانتصار كما أهديه للشعب المصري”.

وأضاف المدير الفني أن الجماهير المصرية داخل وخارج البلاد، إلى جانب الجماهير الفلسطينية، قدمت دعمًا كبيرًا للاعبين طوال مشوار البطولة، وهو ما منح المنتخب دافعًا إضافيًا لتحقيق الحلم وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر في دور الـ16

ويضرب منتخب مصر موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي، التي تقام فجر السبت في مدينة ميامي الأمريكية، على أن يخوض الفراعنة المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة المشوار التاريخي في المونديال.

تأهل تاريخي بعد ملحمة أمام أستراليا

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على منتخب أستراليا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس بولاية تكساس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما افتتح إمام عاشور التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 برأسية رائعة، قبل أن يتعادل المنتخب الأسترالي بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه إثر كرة عرضية.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفراعنة بنتيجة 4-3، ليحتفل المنتخب المصري بإنجاز تاريخي ويواصل رحلته في كأس العالم، وسط طموحات كبيرة بمواصلة صناعة التاريخ خلال الأدوار المقبلة