قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026
صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟
كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
إسلام صادق: إقصاء أستراليا يؤكد نجاح حسام حسن مع منتخب مصر
بعد التأهل لثمن النهائي.. أرقام تاريخية تزين مشوار منتخب مصر بقيادة حسام حسن
هيثم حسن: كتبنا التاريخ مع منتخب مصر.. والجماهير تستحق هذه الفرحة
إبراهيم فايق : عملها فتوة الناس الغلابة حسام حسن.. مبروك يا مصر
محمد صلاح: نمتلك الكثير لتقديمه.. وجاهزون لمواصلة الحلم في كأس العالم
إمام عاشور: لاعبو مصر رجال.. والانتصار له طعم خاص بعد ملحمة التأهل
أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي ومنتخب مصر بـ الإنجاز التاريخي في كأس العالم
حسام حسن: أهدي التأهل التاريخي للشعبين المصري والفلسطيني
حفيظ دراجي يحتفي بإنجاز منتخب مصر : هذا مكانكم الطبيعي بين كبار العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يهدى الفوز على أستراليا لشعب مصر وفلسطين

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إهداء التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للشعبين المصري والفلسطيني، عقب الفوز المثير على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، مؤكدًا أن دعم الجماهير كان أحد أهم أسباب تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، وجّه حسام حسن رسالة إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا: “قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني الذي فرح بفوز منتخب مصر، وأسأل الله أن ينصرهم ويرحم شهداءهم، وأهدي لهم هذا الانتصار كما أهديه للشعب المصري”.

وأضاف المدير الفني أن الجماهير المصرية داخل وخارج البلاد، إلى جانب الجماهير الفلسطينية، قدمت دعمًا كبيرًا للاعبين طوال مشوار البطولة، وهو ما منح المنتخب دافعًا إضافيًا لتحقيق الحلم وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر في دور الـ16

ويضرب منتخب مصر موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي، التي تقام فجر السبت في مدينة ميامي الأمريكية، على أن يخوض الفراعنة المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة المشوار التاريخي في المونديال.

تأهل تاريخي بعد ملحمة أمام أستراليا

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على منتخب أستراليا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس بولاية تكساس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما افتتح إمام عاشور التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 برأسية رائعة، قبل أن يتعادل المنتخب الأسترالي بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه إثر كرة عرضية.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفراعنة بنتيجة 4-3، ليحتفل المنتخب المصري بإنجاز تاريخي ويواصل رحلته في كأس العالم، وسط طموحات كبيرة بمواصلة صناعة التاريخ خلال الأدوار المقبلة

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالذكاء الاصطناعي نقلة في الاكتشاف المبكر

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد