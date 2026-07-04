عامر خان يعلن موعد زفافه الثالث.. حفل عائلي بسيط ورسالة مؤثرة لجمهوره

يستعد نجم بوليوود الشهير عامر خان لبدء فصل جديد في حياته الشخصية، بعدما أعلن رسميًا موعد زفافه على حبيبته غوري سبرات، في ثالث تجربة زواج له، وذلك بعد انتهاء زيجتيه السابقتين بالانفصال.

وكشف عامر خان أن مراسم عقد القران ستقام يوم الأحد الموافق 5 يوليو، مؤكدًا أن الاحتفال سيكون بسيطًا ويقتصر على أفراد العائلة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، بعيدًا عن الأجواء الصاخبة والاحتفالات الضخمة التي اعتاد عليها نجوم بوليوود.

وجاء إعلان خان خلال حضوره العرض الخاص لفيلم Pritam and Pedro للمخرج راجكومار هيراني، حيث تحدث للصحفيين عن تفاصيل يومه المنتظر، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة في حياته.

وقال عامر خان: "نعم، سأتزوج في 5 يوليو، وسيكون الحفل بسيطًا وحميميًا للغاية"، مشيرًا إلى أن رغبته كانت دائمًا في الاحتفال بهذه المناسبة وسط الأهل والأشخاص الأقرب إلى قلبه فقط.

وأضاف النجم الهندي: "أتمنى أن تدعوا لنا بالسعادة، وأن تكون رحلتنا معًا مليئة بالخير والمحبة"، موضحًا أن حفل الزفاف سيقام داخل المنزل بحضور أفراد العائلتين وعدد من أصدقاء الطفولة، في أجواء عائلية خاصة.

ويعد هذا الزواج هو الثالث في حياة عامر خان، الذي لطالما حافظ على خصوصية حياته الشخصية رغم شهرته الواسعة، إذ يفضل إبعاد تفاصيل علاقاته العاطفية عن وسائل الإعلام، وهو ما انعكس أيضًا على طبيعة حفل زفافه المرتقب.

ومنذ إعلان ارتباطه بغوري سبرات، حظي الثنائي باهتمام كبير من جمهور النجم الهندي، الذي حرص على تهنئته وتمني حياة زوجية سعيدة، في انتظار أن يبدأ عامر خان مرحلة جديدة تجمعه بشريكة حياته وسط أمنيات محبيه بأن تحمل له هذه التجربة الاستقرار والسعادة.