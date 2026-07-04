الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبحثان أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون

بحث الاتحاد الأوروبي وأرمينيا ، أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأساسية ، وذلك خلال حوارهما الـ 15 لحقوق الإنسان في العاصمة يريفان.

ورحب الجانبان بالخطوات المتخذة منذ حوارهما الأخير لتعزيز الشراكة استنادا إلى مبادئ مشتركة تشمل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون .

وذكر الاتحاد، في بيان اليوم السبت، أنه تبادل مع أرمينيا وجهات النظر بشأن طيف واسع من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، واستعرض الجانبان التقدم المحرز منذ إجراء الحوار الأخير بينهما عام 2025 .

وشددا على أهمية تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، فيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد استراتيجية وخطة عمل المساواة بين الجنسين للفترة بين 2025 إلى 2028 وأطلع الجانب الأرميني على أهمية مكافحة أشكال العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية.

وخلال الحوار أيضآ، تطرق الطرفان إلى أهمية صون الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير والحفاظ على بيئة إعلامية حرة ومستقلة.