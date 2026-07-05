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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتـ.لى زلزال فنزويلا إلى نحو 3 آلاف شخص

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين
أ ش أ

أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم /الأحد/، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي إلى 2954 قتيلًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16,592 شخصًا.

ونقلت شبكة "تيليسور" الإخبارية الفنزويلية عن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز قوله إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 6462 شخصًا، في حين فقد 16,309 أشخاص منازلهم، ما استدعى إقامة 80 مركزًا للإيواء المؤقت لاستقبال المتضررين.

وأوضح أن الزلزالين تسببا في تضرر 856 مبنى، فيما انهار 190 مبنى بشكل كامل. وأضاف أن عمليات الاستجابة تتم بمشاركة 3281 عنصر إنقاذ دولي إلى جانب 26,984 متطوعًا مسجلًا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 942 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين، مؤكدًا أن الكارثة تعد الأكثر فتكًا التي تشهدها فنزويلا خلال القرن الماضي.

ويُعد هذا الزلزال الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث، متجاوزًا زلزال يوليو 1967 الذي وقع بالقرب من العاصمة كاراكاس وأسفر آنذاك عن مقتل 245 شخصًا وإصابة الآلاف، فضلًا عن أضرار مادية واسعة.

وضرب الزلزالان العاصمة كاراكاس وست ولايات أخرى في شمال فنزويلا، وكانت ولاية لا جوايرا الساحلية الأكثر تضررًا، وهي منطقة سبق أن شهدت كارثة انهيارات أرضية عام 1999 أودت بحياة آلاف الأشخاص.

وبعد مرور عشرة أيام على الكارثة، تواصل السلطات الفنزويلية تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتسريع عمليات إزالة الأنقاض، في وقت تتضاءل فيه فرص العثور على ناجين تحت الركام.


 

السلطات الفنزويلية رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز

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