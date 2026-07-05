خبراء يحذرون من تفاؤل مفرط ينذر بـ"فقاعة أرباح" في وول ستريت

حذر خبراء من المبالغة في التوقعات المتفائلة لأرباح الشركات المدرجة في وول ستريت، معتبرين أن التقديرات الحالية قد تعكس ما وصفوه بـ"فقاعة أرباح" قد تشكل خطراً على سوق الأسهم الأمريكية.

ووفق صحيفة فاينانشيال تايمز، تتوقع الأسواق أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% خلال العام المقبل، وهو أعلى معدل نمو متوقع منذ التعافي الاقتصادي الذي أعقب جائحة كوفيد-19.

ولفتت إلى أن هذا التفاؤل يستند إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، وازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، وقبيل صدور تقارير أرباح الربع الثاني، يعرب مستثمرون عن قلقهم إزاء الارتفاع السريع لهذه التوقعات.

وحذر محللون بارزون، من بينهم المحلل في شركة "جي إم أو"، بين إنكر، من أن الارتفاع الكبير في توقعات الأرباح- ما يقارب 20% في المائة خلال ستة أشهر- قد يؤدي إلى تداعيات سلبية في السوق.

وتتعلق المخاوف الرئيسية بمدى استدامة ربحية شركات الذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واحتمال انخفاض الطلب. ويحذر محللون من شركة "كابيتال إيكونوميكس" من أن أسواق الذكاء الاصطناعي قد تصل قريباً إلى توقعات ربحية غير مستدامة، مما قد يعجل بتصحيح السوق.

وتشير الصحيفة إلى أن الطلب على قوة الحوسبة يدعم بشكل خاص توقعات أرباح شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركات تصنيع الرقائق. وعلى الرغم من التفاؤل السائد حالياً، والذي يتجلى في المستويات القياسية التي سجلها مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك المركب"، فإن الوضع لا يزال محفوفاً بالمخاطر، من وجهة نظر بعض الخبراء.

ويرى المحلل في شركة "يو بي إس"، ميشيل ليرنر، أن أسعار الأسهم الحالية تشير إلى توقعات بتحقيق "أرباح استثنائية"، ويعتبر احتمال الحفاظ على هذه المستويات المرتفعة من الأرباح ضئيلاً.

ورغم التحذيرات لا يزال بعض الخبراء يعتبرون أن تقييمات السوق تحت السيطرة نسبياً، حيث يتم التداول عند حوالي 20 ضعفاً من الأرباح المتوقعة، وهو ما يزال أقل من المستويات القياسية السابقة.

ومع ذلك، تقول المحللة في شركة "كوزواي كابيتال مانجمنت"، سارة كيتيرر، إنه من المحتمل أن تشير المضاعفات المنخفضة إلى اقتراب الأرباح من ذروتها، مما يستدعي الحذر في الاستثمارات الجديدة.

ومن العوامل الإضافية التي تُساهم في حالة عدم اليقين، تدفق إصدارات الأسهم والسندات، والتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة، مع توقعات برفعها قريباً.

ويؤكد محللون أن هناك "هامش أمان ضيقاً" فيما يتعلق بالأرباح، حيث يتمحور السؤال الرئيسي حول استدامة المفاجآت الإيجابية في ظل بيئة تتسم بتوقعات مرتفعة وظهور بوادر خلل في استقرار السوق.