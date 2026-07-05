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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في مصر.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على تراجعات الأسبوع الماضي خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، مع بداية الأسبوع المصرفي، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، ليواصل التداول دون مستوى 14 جنيهًا للبيع والشراء في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملة السعودية خاصة مع السفر لأداء العمرة والعمل بالمملكة.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 يوليو 2026

جاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا لآخر تحديث، كالتالي:

بنك أبوظبي الإسلامي

13.20 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

بنك نكست

13.09 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

بنك HSBC

13.06 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

بنك مصر

13.04 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

13.04 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

13.04 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

13.01 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول

13.01 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

13.01 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

12.99 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني

12.99 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

12.96 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

12.93 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

12.66 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

ويواصل سعر الريال السعودي تحركاته داخل نطاق محدود في البنوك المصرية، بالتزامن مع استقرار سوق الصرف، فيما يترقب المتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنوك سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 يوليو 2026

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