كيف تجبر ضيفك على خلع حذائه عند دخوله منزلك؟ خبيرة إتيكيت توضح

قالت رحاب المحمدي، خبيرة الإتيكيت، إن الحفاظ على نظافة المنزل واحترام قواعده من أساسيات الذوق العام، مشيرة إلى أن التساؤل الشائع الذي يقع فيه الكثيرون عند زيارة الآخرين هو: "هل يجب خلعى للحذاء عند دخولى المنزل أم لا؟".



وأضافت خبيرة الإتيكيت خلال برنامح صباحك مصري عبر فضائية إم بي سي مصر، أن قواعد الإتيكيت لا تقع على الضيف فحسب، بل إن المسؤولية الأكبر تقع على المضيف (صاحب المنزل)، الذي ينبغى عليه أن يستقبل ضيوفه بطرق راقية تجبرهم على احترام قواعد المنزل دون إحراجهم.

وأشارت المحمدي إلى انه توجد أمور يمكن للمضيف فعلها لتوجيه الضيف؛ كالاستعانة بـ "غطاء الأحذية البلاستيكي" (الكافر) الذي أصبح متوفراً وسهل الاقتناء في البيوت مثل المناديل الورقية ، فيمكن تقديمه للضيف عند استقباله لارتدائه فوق الحذاء.

ولفتت خبيرة الإتيكيت الى طريقة أخرى كان يفعلها أهلينا فى الماضي وهى وضع “سليبرز” بجوار باب المنزل، وتوجيه الضيف بلطف أثناء الترحيب به لارتدائه.