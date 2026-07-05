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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داستن هوفمان: الولايات المتحدة تمر بمرحلة من الاستقطاب والانقسام

داستن هوفمان
داستن هوفمان
محمد نبيل

شهد مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حضورًا لافتًا للنجم الأمريكي داستن هوفمان، الذي تحدث عن الأوضاع في الولايات المتحدة، معتبرًا أن حالة الانقسام التي تشهدها البلاد اليوم تعد من بين الأشد منذ حقبة حرب فيتنام.


وجاءت تصريحات هوفمان خلال تقديمه عرضًا خاصًا لفيلمه الشهير "الخريج" (The Graduate)، الذي أخرجه مايك نيكولز عام 1967، ويعد العمل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في مسيرته الفنية.


وخلال كلمته أمام الجمهور، قال هوفمان إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة من الاستقطاب والانقسام تشبه إلى حد كبير الأجواء التي سادت أثناء حرب فيتنام، في إشارة إلى التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأضاف: «المهرجانات مثل هذا المهرجان تلهم جميع الممثلين وصناع الأفلام الذين يمارسون هذا العمل بشغف وحب، وهذا ما يمنحه قيمته الحقيقية. شكرًا لكم على هذا التكريم، والأهم، شكرًا لكم لأنكم تشاركونني الاهتمام بهذا الفن».


وكان مهرجان كارلوفي فاري قد كرم داستن هوفمان خلال حفل افتتاح دورته الحالية، بمنحه جائزة "الكريستال" تقديرًا لإسهاماته الفنية البارزة في السينما العالمية، احتفاءً بمسيرة امتدت لعقود وقدم خلالها مجموعة من أبرز الأعمال في تاريخ السينما.
 

وسيعرض المهرجان هذا العام 12 فيلما في المسابقة الرئيسية، و12 فيلما في مسابقة "Proxima"، و12 فيلما ضمن العروض الخاصة، بالإضافة إلى عشرات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 200 فيلم.


يعد مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ثاني أقدم مهرجان سينمائي في العالم بعد فينيسيا. تأسس عام 1946، ويحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسه، مع أنه لا يزال في دورته رقم 60 فقط.

داستن هوفمان النجم داستن هوفمان أفلام داستن هوفمان

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