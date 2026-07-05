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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك

الأمين العام لجامعة الدول العربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم /الأحد/ اجتماعاً مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، استعرض خلاله رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات عمل الأمانة العامة في إطار تطوير أداء الجامعة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الأمين العام أن النهوض بجامعة الدول العربية وإعادة تموضعها الاستراتيجي يمثلان مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، مشدداً على أهمية اعتماد منهج عملي يقوم على تحديد الأولويات ووضع خطوات قابلة للتنفيذ، والمتابعة المستمرة لنتائج العمل.

وأحاط الأمين العام المندوبين الدائمين بما تضمنه الخطاب الذي وجهه إلى وزراء الخارجية العرب بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًا، مستعرضًا أولويات المرحلة المقبلة، ورؤيته لتطوير أداء جامعة الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من المقترحات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأمانة العامة، بما يدعم قدرتها على الاضطلاع بمهامها ومواكبة متطلبات المرحلة، مع التأكيد على أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار دعم الدول الأعضاء ووفاءها بالتزاماتها تجاه الجامعة.

وشهد الاجتماع تبادلاً لوجهات النظر حول أولويات المرحلة المقبلة، حيث أعرب المندوبون الدائمون عن تهانيهم للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدين دعمهم للتوجهات التي استعرضها، وتطلع دولهم إلى التعاون الوثيق مع الأمانة العامة بما يسهم في تعزيز فعالية جامعة الدول العربية وتطوير أدائها، والدفع بالعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول الأعضاء وتطلعات شعوبها.

جامعة الدول العربية وزراء الخارجية نبيل فهمي

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