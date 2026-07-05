لمواجهة حرارة الجو.. شاب يحضر مروحة لشقيقته داخل لجنة امتحانات الثانوية بالبحيرة

في لفتة إنسانية تعكس مرونة الإدارة التعليمية لدعم الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، سمحت إدارة إحدى اللجان في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لشاب بإدخال "مروحة هواء كهربائية" إلى داخل مقر اللجنة لشقيقته الطالبة بالثانوية العامة، لمساعدتها على التغلب على موجة الحر الشديدة خلال أداء الامتحان.

وجاءت هذه الموافقة الاستثنائية بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وحرص الشاب على التواجد أمام مقر لجنة شقيقته في الدلنجات حاملًا المروحة.

وعقب تنسيقه مع مسؤولي الأمن والإدارة، تم السماح له بدخول المقر ووضع المروحة لتوفير سبل الراحة وتخفيف وطأة الطقس الحار عنها، في خطوة حملت دعما نفسيا ومعنويا كبيرا للطالبة في هذه المرحلة المصيرية.

وحظي قرار إدارة اللجنة بالسماح بدخول المروحة بإشادة واسعة واستحسان شديد من أولياء الأمور، في محيط اللجنة.

وأكد الأهالي أن هذه المرونة الإنسانية من مسؤولي اللجنة تبث الطمأنينة في نفوس الطلاب، وتساهم بشكل فعال في تخفيف حدة التوتر والضغط العصبي، مشيدين بموقف الشاب الذي أثبت بحق أن "الأخ هو السند الحقيقي".