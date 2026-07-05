ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر عقب امتحان اللغة الإنجليزية

غادر طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية)، وسط حالة من الارتياح، بعد أن جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وفق آراء عدد من الطلاب.

وأكد عدد من طلاب لجنتي مدرستي "محمد الطيب" و"حسن كامل" بمدينة الغردقة، أن الامتحان اتسم بالوضوح وخلا من التعقيدات، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت مباشرة ومتوازنة، وغطت أجزاء المنهج بصورة عادلة.

وأوضح الطلاب أن الزمن المخصص للإجابة كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها، لافتين إلى أن الامتحان تضمن بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز لتمييز مستويات الطلاب، لكنها لم تمثل صعوبة كبيرة ولم تؤثر على سير الامتحان.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات من شأنها التأثير على انتظام سير الامتحانات، مشيرة إلى استمرار المتابعة اللحظية لجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وأضافت المديرية أن الامتحانات جرت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط تطبيق الإجراءات التنظيمية والتأمين اللازم داخل وخارج اللجان، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في مختلف مدن المحافظة.