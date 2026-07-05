عاوز يموتني .. استغاثة شاب من اعتداء والده عليه في الشارع بالشيخ زايد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء أب على نجله الشاب في أحد الشوراع بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مما أثار حالة من الغضب والجدل.

ظهر في الفيديو المتداول شاب يستغيث بالمارة في أحد شوارع الشيخ زايد، مؤكداً تعرضه للاعتداء من قبل والده.

ووفقاً لما ذكره الشاب في الفيديو، قام والده بالاصطدام به بسيارته أثناء سيره في الشارع، قبل أن يترجل من السيارة ويعتدي عليه بالضرب بشكل عنيف أمام المارة.

وقال الشاب خلال استغاثته عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي :"عاوز يخبطني بالعربية يموتني"، مطالباً المواطنين بالتدخل لحمايته من والده.

أظهر الفيديو تجمع عدد من المواطنين في محاولة للفصل بين الأب ونجله وتهدئة الموقف، فيما استمر الشاب في توثيق الواقعة بهاتفه.

حتى الآن لم تصدر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بياناً رسمياً بشأن الواقعة.

ومن المقرر أن تقوم الجهات المعنية بفحص الفيديو المتداول وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة في الشيخ زايد للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.