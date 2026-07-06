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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يتابع ميدانياً منظومة النظافة العامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أجرى أسامة رزق نائب محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام أعمال النظافة ، والوقوف على جاهزية المعدات والسيارات ، ومراجعة منظومة جمع ونقل المخلفات وذلك لضمان إستمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أعلى معدلات الأداء .

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة ، ورفع كفاءة الأداء الميدانى ، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإستعادة الوجه الحضارى للمحافظة .

متابعة جاهزية معدات وسيارات النظافة
بدأ نائب المحافظ جولته بتفقد جراج سيارات ومعدات وأدوات النظافة بمنطقة البركة ، حيث تابع الحالة الفنية للمعدات والسيارات ، وإطلع على برامج الصيانة الدورية ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان الجاهزية الكاملة للمعدات بما يحقق إستدامة العمل وعدم تأثر منظومة النظافة بأي أعطال طارئة .

تكثيف أعمال جمع ورفع المخلفات بالمناطق السكنية
كما تفقد السيد أسامة رزق داود أعمال جمع ورفع القمامة بمناطق مطلع مدينة ناصر والمحمودية ، حيث نقل توجيهات محافظ أسوان بتكثيف الحملات اليومية لرفع جميع التراكمات أولاً بأول، مع الإلتزام بتفريغ الحاويات والصناديق بصورة منتظمة ، وتوفير الأعداد الكافية منها لإستيعاب المخلفات الناتجة عن المنازل والأنشطة التجارية بما يسهم فى الحد من التلوث والحفاظ على المظهر الحضارى والنظافة العامة داخل الأحياء السكنية .

مراجعة منظومة العمل بالمحطة الوسيطة


وإختتم نائب المحافظ جولته بتفقد المحطة الوسيطة بالمحمودية ، حيث قام بمراجعة سجلات التشغيل ومعدلات إستقبال المخلفات ، ووجه بإعداد تقرير يومي يتضمن كميات القمامة الواردة ، وحصر سيارات النقل المترددة بأرقامها ، ومواعيد دخولها وخروجها ، وعدد مرات ترددها بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة نقل المخلفات إلى المدفن الصحى المحكوم بمنطقة العلاقى وفقًا للإشتراطات البيئية .

تكليفات لتحسين بيئة العمل بالمحطة
كما تم التشديد بدراسة دعم المحطة بعدد من كشافات الإنارة ، والتوسع في أعمال التشجير بمحيطها ، مع الإسراع فى رفع جميع التراكمات الموجودة داخل المحطة أولاً بأول تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي، بما يحقق بيئة عمل أكثر كفاءة ، ويحافظ على الإشتراطات البيئية والصحية .

متابعة مستمرة وتقييم للأداء
وأكد الدكتور أسامة رزق أن الجولات الميدانية ستتواصل بصورة دورية تنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لمتابعة مستوى الأداء، ورصد أي ملاحظات على أرض الواقع، والتعامل الفوري معها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.


تؤكد محافظة أسوان أن تطوير منظومة النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ، فى إطار خطة شاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة ، مع إستمرار المتابعة اليومية للأحياء والمراكز والمدن ، والتوسع فى أعمال الصيانة والدعم الفني للمعدات ، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية بإعتبار أن الحفاظ على النظافة مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين بما يحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب .

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