هل يواجه منتخب مصر عقوبات بسبب مشاركة هيثم حسن؟.. إعلامي يجيب

حرص الناقد الرياضي خالد طلعت على توضيح الجدل المثار بشأن أزمة قيد لاعب منتخب مصر هيثم حسن، والرد على المشككين في إمكانية وجود أزمة، رغم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إدراج اللاعب ضمن قائمة الفراعنة.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على "فيسبوك" أن وجود هيثم حسن على مقاعد البدلاء لا يمثل مخالفة طالما لم يشارك في المباريات الرسمية، كما أن مشاركته في مباريات ودية لا تمنع ظهور أزمة لاحقًا، موضحًا أن المنتخبات المنافسة غالبًا لا تتقدم باحتجاجات في المباريات الودية لعدم تأثيرها على النتائج الرسمية.

وأضاف أن موافقة "فيفا" على قيد لاعب لا تعني بالضرورة انتهاء الملف بشكل نهائي، إذ قد يتم اكتشاف لاحقًا وجود نقص في المستندات أو خطأ في إجراءات التسجيل، وهو ما قد يؤدي إلى اعتبار المنتخب خاسرًا للمباريات التي شارك فيها اللاعب بنتيجة (3-0)، إلى جانب توقيع غرامات مالية وعقوبات أخرى.

واستشهد خالد طلعت بعدد من السوابق، أبرزها أزمة منتخب ماليزيا، الذي تم اعتماد قيد عدد من اللاعبين المجنسين وشاركوا في مباريات رسمية قبل أن يثبت لاحقًا وجود مخالفات في أوراقهم، ليتم احتساب نتائج المباريات بالخسارة واستبعاد المنتخب من كأس آسيا.

كما أشار إلى استبعاد منتخب تيمور الشرقية من تصفيات كأس آسيا بسبب إشراك لاعبين ثبت عدم صحة أوراقهم، بالإضافة إلى معاقبة منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 بعد إشراك لاعب غير مستوفٍ لشروط الأهلية، حيث اعتُبر خاسرًا في مباراتين بنتيجة (3-0)، مع إيقاف اللاعب وتوقيع غرامة مالية.

واختتم خالد طلعت بالتأكيد على أن مثل هذه السوابق تثبت أن اكتشاف أي خطأ في ملفات قيد اللاعبين قد يحدث حتى بعد اعتماد القوائم وإقامة المباريات، وهو ما يفسر استمرار الجدل حول ملف هيثم حسن.