قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء العشر الأواخر من محرم.. بـ5 كلمات ينصرك الله نصرا يعجز أهل الحيل
مقتل 100 شخص في حوادث إطلاق النار في عيد الاستقلال الأمريكي
سليمان وهدان: المجالس المحلية تشرف على جودة الخدمات المقدمة للمواطن
أسعار ومواصفات سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي
فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية
وصفته بالقبيح والمتوحش.. حكومة باراجواي ترفض عنصرية برلمانية ضد مبابي
لماذا تكره الصلاة بعد الفجر؟.. 5 صلوات جائزة في هذا الوقت بشرط واحد
رغم تدخل ترامب.. بلجيكا تقصي أمريكا وبالجون خارج المونديال برباعية مثيرة
فضل صلاة الفجر للنساء.. ثوابها في الدنيا يجعلك لا تفوتها بعد اليوم
دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن للتوابل والمحاصيل الزراعية في المنيا
المركبات الكهربائية تستحوذ على ثلث سوق السيارات في بريطانيا خلال يونيو
مونديال 2026.. بلجيكا تتقدم على أمريكا 2-1 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يواجه منتخب مصر عقوبات بسبب مشاركة هيثم حسن؟.. إعلامي يجيب

هيثم حسن
هيثم حسن
محمد بدران

حرص الناقد الرياضي خالد طلعت على توضيح الجدل المثار بشأن أزمة قيد لاعب منتخب مصر هيثم حسن، والرد على المشككين في إمكانية وجود أزمة، رغم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إدراج اللاعب ضمن قائمة الفراعنة.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على "فيسبوك" أن وجود هيثم حسن على مقاعد البدلاء لا يمثل مخالفة طالما لم يشارك في المباريات الرسمية، كما أن مشاركته في مباريات ودية لا تمنع ظهور أزمة لاحقًا، موضحًا أن المنتخبات المنافسة غالبًا لا تتقدم باحتجاجات في المباريات الودية لعدم تأثيرها على النتائج الرسمية.

وأضاف أن موافقة "فيفا" على قيد لاعب لا تعني بالضرورة انتهاء الملف بشكل نهائي، إذ قد يتم اكتشاف لاحقًا وجود نقص في المستندات أو خطأ في إجراءات التسجيل، وهو ما قد يؤدي إلى اعتبار المنتخب خاسرًا للمباريات التي شارك فيها اللاعب بنتيجة (3-0)، إلى جانب توقيع غرامات مالية وعقوبات أخرى.

واستشهد خالد طلعت بعدد من السوابق، أبرزها أزمة منتخب ماليزيا، الذي تم اعتماد قيد عدد من اللاعبين المجنسين وشاركوا في مباريات رسمية قبل أن يثبت لاحقًا وجود مخالفات في أوراقهم، ليتم احتساب نتائج المباريات بالخسارة واستبعاد المنتخب من كأس آسيا.

كما أشار إلى استبعاد منتخب تيمور الشرقية من تصفيات كأس آسيا بسبب إشراك لاعبين ثبت عدم صحة أوراقهم، بالإضافة إلى معاقبة منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 بعد إشراك لاعب غير مستوفٍ لشروط الأهلية، حيث اعتُبر خاسرًا في مباراتين بنتيجة (3-0)، مع إيقاف اللاعب وتوقيع غرامة مالية.

واختتم خالد طلعت بالتأكيد على أن مثل هذه السوابق تثبت أن اكتشاف أي خطأ في ملفات قيد اللاعبين قد يحدث حتى بعد اعتماد القوائم وإقامة المباريات، وهو ما يفسر استمرار الجدل حول ملف هيثم حسن.

هيثم حسن منتخب مصر كاس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

ترامب

ترامب: إذا فازت بلجيكا على أمريكا سنقول إنها نتيجة مزورة مثل انتخابات 2020

ترشيحاتنا

مطار الغردقة

فيينا أقرب إلى الغردقة.. تشغيل خط جوي جديد مباشر إلى العاصمة النمساوية

مجلة علاء الدين

علاء الدين ودار الكتب تطلقان برنامجًا ثقافيًا مشتركاً لصناعة جيل يقرأ ويبتكر

بحث حماية العمال من تحديات التكنولوجيا

اتحاد العمال يناقش آليات الانتقال العادل لحماية رجاله من تحديات التكنولوجيا

بالصور

مهما حاولت دايما بتتأخر .. احترس العمى الزمني كلمة السر وراء اضطراب المواعيد

التأخر على المواعيد
التأخر على المواعيد
التأخر على المواعيد

المركبات الكهربائية تستحوذ على ثلث سوق السيارات في بريطانيا خلال يونيو

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد