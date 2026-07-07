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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد.. فحص شكوى مواطنة بشأن أسطوانات البوتاجاز بالفرافرة

مستودع بوتجاز
مستودع بوتجاز
منصور ابوالعلمين

تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد شكوى واردة من أحد المواطنين بمركز الفرافرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت الاستفسار حول جودة تعبئة وأوزان أسطوانات البوتاجاز، والمطالبة بالتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن المديرية تعاملت فور رصد الشكوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث تم بحث الشكوى ومراجعة الإجراءات المتبعة بمحطة تعبئة البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة والتوزيع.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن مديرية التموين لا تألو جهدًا في متابعة محطات تعبئة البوتاجاز على مستوى المحافظة من خلال المرور الدوري والمفاجئ، للتأكد من خروج الأسطوانات بالأوزان المقررة قانونًا سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، فضلًا عن مراجعة سلامة الصمامات وجودة التعبئة ومطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مستودع بوتحاز

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