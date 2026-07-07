سجلت بورصة عمان، اليوم /الثلاثاء/، تداولات إجمالية بلغت 11.1 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 15.7 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، جرى تنفيذها من خلال 3830 صفقة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى 3881 نقطة، محققًا زيادة بنسبة 0.59% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.
وجاء الأداء مدعوما بارتفاع مؤشرات جميع القطاعات، حيث صعد قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.55%، فيما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.24%.
وعلى صعيد أداء الشركات، تم تداول أسهم 99 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، بينما تراجعت أسهم 23 شركة، في حين استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.
صعود جماعي لقطاعات بورصة عمّان يدفع المؤشر للارتفاع 0.59%
سجلت بورصة عمان، اليوم /الثلاثاء/، تداولات إجمالية بلغت 11.1 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 15.7 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، جرى تنفيذها من خلال 3830 صفقة.