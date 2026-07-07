صعود جماعي لقطاعات بورصة عمّان يدفع المؤشر للارتفاع 0.59%

سجلت بورصة عمان، اليوم /الثلاثاء/، تداولات إجمالية بلغت 11.1 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 15.7 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، جرى تنفيذها من خلال 3830 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى 3881 نقطة، محققًا زيادة بنسبة 0.59% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وجاء الأداء مدعوما بارتفاع مؤشرات جميع القطاعات، حيث صعد قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.55%، فيما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.24%.

وعلى صعيد أداء الشركات، تم تداول أسهم 99 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، بينما تراجعت أسهم 23 شركة، في حين استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.