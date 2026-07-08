رئيس وزراء هولندا: من المهم إظهار عدم قبول انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن اليوم الأربعاء إنه من المهم إظهار أن أي انتهاك من جانب إيران لوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط يعد أمرا غير مقبولا، وذلك ردا على الضربات الأمريكية الجديدة على إيران.

وأضاف يتن - في تصريحات على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتركيا - أنه "من الضروري إظهار عدم قبولكم لانتهاكات وقف إطلاق النار".

وأشار يتن - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أنه في الوقت نفسه، يجب ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي لضمان استمرار المحادثات والتوصل إلى حل.