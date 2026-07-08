السيطرة على حريق بمزارع نخيل في عزب القصر بالوادي الجديد دون خسائر بشرية

نشب حريق في مزرعة نخيل، اليوم الأربعاء، بقرية الجيزة بعزب القصر التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، خاصة أن حريق النخيل اندلع بجوار منازل سكنية داخل نطاق القرية.

حريق بمزرعة نخيل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بمركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق النخيل داخل مزرعة نخيل ملاصقة لمنازل الأهالي في قرية عزب القصر، وتبذل الحماية المدنية جهودًا للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الكتلة السكنية أو الزراعات المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإخماد داخل موقع حريق النخيل، وسط متابعة من الأجهزة المعنية في الوادي الجديد، لحين الانتهاء من محاصرة النيران وتحديد حجم الخسائر داخل مزرعة نخيل عزب القصر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات حريق النخيل وأسباب اندلاعه داخل مزرعة نخيل عزب القصر.