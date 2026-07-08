قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد إيراني جديد: إغلاق مضيق هرمز بعد أي هجوم أمريكي مقبل
التلفزيون الإيراني: مقتل 8 جنود من الجيش في هجمات أمريكية على مناطق بجنوب البلاد
حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة
الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
من غزل الفيوم إلى كل المحافظات.. خطة حكومية لتشغيل مستفيدات "تكافل وكرامة" بمصانع الملابس
كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا
محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع
كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين
الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رطوبة خانقة ترفع الحرارة 4 درجات
كتل هوائية شمالية ورطوبة تصل لـ95 %.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة
شمال سيناء والبحر الأحمر في الصدارة.. تفاصيل خطة الحكومة لطرح مناطق سياحية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة السلع السياحية تعلن ضوابط تقديم شكاوى البازارات وتحذر من العمل دون ترخيص

على غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات
على غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات
محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن ضوابط وآليات التعامل مع الشكاوى التي قد تواجه أعضاء الغرفة، مؤكدة حرصها على دعم أصحاب البازارات السياحية، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه نشاط بيع السلع السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والجهات الحكومية ذات الصلة.

نتعامل بجدية مع كافة الشكاوى


وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى المقدمة من أعضائها، وتتواصل مباشرة مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول الجذرية المناسبة، بما يحقق صالح القطاع، مشددا على ضرورة التزام الأعضاء بعدد من الضوابط عند تقديم الشكاوى.
وأوضح غنيم، أن الشكوى يجب أن تُقدم على الورق الرسمي للمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو الممثل القانوني لها، مع تضمين جميع البيانات الدقيقة المتعلقة بموضوع الشكوى، وبيان اسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر -إن وجدت- مع إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة محل الشكوى.


وأضاف أن الشكاوى يجب أن تُوجَّه إلى الغرفة مباشرة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يبذل مجلس الإدارة أقصى جهوده للتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في معالجة المشكلات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ودعا رئيس الغرفة، كافة الأعضاء إلى تحري الدقة والوضوح عند عرض الشكاوى، مؤكدا أن استيفاء البيانات يسهم في سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفي السياق ذاته، ناشد غنيم، أصحاب البازارات السياحية غير المنضمين إلى عضوية غرفة السلع السياحية، بسرعة استكمال إجراءات الانضمام، موضحا أن ذلك يساهم في تسهيل استخراج الترخيص السياحي وفقًا لأحكام القانون، مع تمكين الغرفة من التدخل وحل الأزمات، وإزالة أية معوقات أمام استمرار النشاط، مع التمتع بالمميزات المختلفة لعضوية الغرفة، والتحصن بقوانين ولوائح الاستثمار السياحي.
وأشار إلى إمكانية إنهاء إجراءات العضوية من خلال المقر الرئيسي للغرفة بالدقي، أو عبر فروعها في المحافظات السياحية "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، بما ييسر على أصحاب البازارات استكمال الإجراءات دون عناء.
وأكد علي غنيم، استمرار مجلس الإدارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأعضاء، والعاملين بالمحال، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يخدم مصالح البازارات السياحية ويعزز التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية.
كما ناشد غنيم أجهزة الدولة للاضطلاع بدورها في مكافحة الكيانات غير الشرعية التي تمارس العمل السياحي بدون ترخيص، وذلك لحماية صناعة السياحة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، وكذا صون سمعة البلاد الخارجية، بحماية السائح من أية تجاوزات قد تحدث في المنشآت غير المرخصة.

غرفة محال السلع والعاديات السياحية البازارات السلع السياحية السياحة الغرف السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

المنتخب المصري

رغم خروج منتخب مصر.. إشادة بأداء الفراعنة وجدل تحكيمي يطغى على المواجهة

منتخب مصر

طارق يحيى: نجوم كبار حول العالم أكدوا تعرض منتخب مصر لظلم تحكيمي أمام الأرجنتين

الإسكان

الإسكان تبدأ تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب قنا الجديدة.. متى موعد استلام وحدتك؟

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد