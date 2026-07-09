طلب إحاطة بشأن الصرف الصحي في شربين وسرعة التدخل لحل الأزمة

تقدم النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الموارد المائية والري، بشأن ما وصفه بالقصور الشديد في البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والتي تعاني من مشكلات ممتدة منذ أكثر من 50 عامًا.

شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية

وأوضح النائب أن عدداً من المناطق، أبرزها شارع المحطة، وعزبة المأمور، ومنطقة مساكن الهيمة، تشهد تدهورًا كبيرًا في شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، ما تسبب في طفح متكرر للصرف، وانهيار أجزاء من الطرق، وتدهور حالة الشوارع، فضلًا عن الأضرار الصحية والبيئية التي يتحملها الأهالي.

وأشار إلى أن شارع المحطة يعاني من تهالك شديد في شبكات الصرف الصحي وعدم تنفيذ أعمال تطوير متكاملة للمرافق، وهو ما أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة من طبقات الأسفلت وتعطيل حركة المواطنين والمركبات بصورة مستمرة.

يهدد سلامة المواطنين

وأضاف أن عزبة المأمور، خاصة شارع سور محطة القطار، تواجه مشكلات مماثلة تتمثل في ضعف خدمات الصرف الصحي وتكرار طفح المياه وتجمعها بالشوارع، الأمر الذي يهدد سلامة المواطنين ويؤثر سلبًا على جودة الحياة.

وأكد النائب أن استمرار هذه الأوضاع لأكثر من نصف قرن يعكس الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي عاجل لتنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وطالب باسم بهاء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلات، وإدراج المناطق المتضررة ضمن خطط التطوير العاجلة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتحقيقًا لأهداف الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.