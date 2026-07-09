مدبولي: محطة الضبعة النووية ركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يشهد تطورًا سريعًا في أعمال التنفيذ وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال مدبولي خلال حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، إن المشروع يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، ويدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن محطة الضبعة تأتي ضمن برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخطة تطوير قطاع الطاقة، بما يعزز قدرات مصر المستقبلية في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يتوافق مع خطط التنمية طويلة المدى.