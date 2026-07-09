متحف جاير أندرسون يحتفل باليوم العالمي للأرشيف

تحت عنوان "صورة ومعلومة"، نظّم متحف جاير أندرسون معرضًا أثريًا مؤقتًا يضم 19 لوحة من الصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية، تستعرض أبرز محطات حياة جاير أندرسون باشا في مصر.

حياة جاير أندرسون

كما يسلط المعرض الضوء على الجانب الإنساني في حياة جاير أندرسون، من خلال صور نادرة لأفراد عائلته، تضم والدته، وزوجته، وشقيقه التوأم، وابن شقيقه، بما يعكس جانبًا من حياته الشخصية إلى جانب اهتماماته الثقافية والأثرية.

ويقدم المعرض للزائرين معلومة تاريخية مصاحبة لكل لوحة، بما يسهم في توثيق الأحداث والشخصيات الواردة بها وإثراء التجربة الثقافية للزائرين.

وعلى هامش المعرض، ينظم المتحف عددًا من الفعاليات الثقافية والتعليمية طوال أيام المعرض، تشمل ورشًا فنية لتصميم مجسمات من الخرز على هيئة المصابيح الأثرية الموجودة داخل قاعات المتحف، إلى جانب أنشطة تعليمية وتفاعلية مخصصة لذوي الهمم وطلاب المدارس، بهدف تعريفهم بتاريخ المتحف وشخصية جاير أندرسون بأسلوب مبسط وجذاب.



