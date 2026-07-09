رحل جسدا وبقي أثره.. جنوب سيناء تخلد ذكرى رئيس مدينة طابا الراحل بإطلاق اسمه على دار المناسبات

بدأ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بالوقوف دقيقة حداد، ترحمًا على روح الفقيد الراحل وائل فؤاد حلمي عبد العال، رئيس مدينة طابا، الذي وافته المنية أثناء أداء واجبه الوظيفي، تقديرًا لما قدمه من إخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن.

وعقب الوقوف دقيقة حداد، كرّم المحافظ أسرة رئيس مدينة طابا الراحل ، وسلّمهم شهادة شكر وتقدير باسم محافظة جنوب سيناء، عرفانًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة و عطاءٍ متميز خلال مسيرته في خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين أدوا رسالتهم بكل أمانة وإخلاص.

وخلال الاجتماع، أعلن المحافظ الموافقة على إطلاق اسم المرحوم فؤاد حلمي عبد العال على دار المناسبات بمدينة نويبع، تخليدًا لذكراه الطيبة، وتقديرًا لمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، ولما بذله من جهود مخلصة في خدمة المحافظة وأبنائها، وفاءً لإخلاصه الذي ظل ملازمًا له حتى آخر لحظة من حياته.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذا القرار يأتي تقديرًا لمسيرة الفقيد المهنية المشرفة، التي اتسمت بالإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أنه كان نموذجًا يُحتذى في الانضباط وتحمل المسؤولية، وظل يؤدي رسالته بكل إخلاص حتى وفاته.

وأضاف المحافظ أن محافظة جنوب سيناء ستظل وفية لأبنائها المخلصين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن ذكرى الفقيد ستبقى محل اعتزاز وتقدير، وأن سيرته العطرة ستظل مصدر إلهام لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وستبقى أعماله شاهدة على ما قدمه من إخلاص وعطاء.