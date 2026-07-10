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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحزاب: مشروع الضبعة ينقل مصر إلى مرحلة جديدة من التنمية

الضبعة النووية
الضبعة النووية
حسن رضوان
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اعتبرت أحزاب سياسية أن التقدم المتواصل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس دخول مصر مرحلة جديدة في مسار تعزيز أمن الطاقة وترسيخ أسس التنمية المستدامة، مؤكدين أن المشروع بات يمثل أحد أبرز نماذج المشروعات الاستراتيجية التي تجمع بين توطين التكنولوجيا، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الأحزاب أن الإنجازات المتلاحقة داخل المشروع، وآخرها تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، تعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات معقدة وفق أعلى معايير الجودة والأمان، مشيرة إلى أن محطة الضبعة لم تعد مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، بل أصبحت استثمارًا طويل الأجل في مستقبل التنمية، وداعمًا رئيسيًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة آمنة ومستدامة، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.

المصريين الأحرار: الضبعة عنوان لقدرة الدولة على ترسيخ أمن الطاقة

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن محطة الضبعة النووية أصبحت أحد أبرز المشروعات القومية التي تجسد رؤية الدولة في بناء مستقبل قائم على العلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح الحزب أن التقدم المتسارع في تنفيذ المشروع يعكس الإرادة السياسية والرؤية بعيدة المدى التي تبنتها الدولة، مؤكدًا أن الضبعة ستسهم في نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الوطنية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كدولة تمتلك برنامجًا نوويًا سلميًا متطورًا.

حزب المصريين: الضبعة تدشن عصر الريادة التكنولوجية وأمن الطاقة

من جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن مشروع الضبعة يمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا واقتصاديًا، ويعكس نجاح الدولة في بناء مزيج طاقة متطور وآمن وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن المحطة ستوفر نحو 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة، فضلًا عن مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية، ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر مصرية متخصصة، مؤكدًا أن المشروع يوجه رسالة ثقة للعالم بقدرة مصر على تأمين مستقبلها في قطاع الطاقة.

مستقبل وطن: الضبعة بوابة الاستقلال في الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر

وأكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن محطة الضبعة تمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في تاريخ الدولة الحديثة، موضحًا أنها لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، وإنما تدعم استقلال القرار الوطني من خلال تنويع مصادر الطاقة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية والاستثمارية، وجذب الاستثمارات، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية، بما يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويرفع من مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.

حزب الجيل الديمقراطي: المشروع يعكس كفاءة الدولة في إدارة المشروعات العملاقة

بدوره، أشاد المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، بسرعة تنفيذ الأعمال داخل محطة الضبعة، مؤكدًا أن المشروع يجسد كفاءة البنية التحتية والقدرات اللوجستية المصرية في إدارة ونقل وتركيب المعدات النووية العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

وأوضح أن دخول المحطة الخدمة سيدعم مشروعات النقل الكهربائي والقطارات السريعة والموانئ والمناطق اللوجستية، من خلال توفير مصدر مستقر للطاقة، مشيرًا إلى أن حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مراسم تركيب وعاء الضغط يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في التزام مصر بمعايير الأمان والسلامة النووية، ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.

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