استمرار أعمال لجنة هيئة التعمير بالوادي الجديد لإنهاء ملفات التقنين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، استمرار أعمال لجنة هيئة التعمير بمقر الوحدة المحلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التقنين والتصالح للمواطنين وإنهاء الملفات المتعلقة.

وأكدت الوادي الجديد، أن لجنة هيئة التعمير ستواصل أعمالها اليوم الجمعة، بمقر الوحدة المحلية لمركز الداخلة، اعتبارًا من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمواطنين المعنيين بملفات التقنين وسداد المستحقات المالية واستلام المخالصات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة محمد كجك، نائب المحافظ، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إنهاء الإجراءات في مكان واحد وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وناشدت الوحدة المحلية جميع المواطنين المعنيين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وسداد المستحقات واستلام المخالصات، بما يضمن سرعة الانتهاء من ملفاتهم وتجنب أي تأخير قد يؤثر على استكمال إجراءات التقنين.