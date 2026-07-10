شرفتونا يا أبطال..رش طائرة المنتخب بالمياه في مطار العلمين

حظيت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم باستقبال استثنائي لدى وصولها إلى مطار العلمين، حيث جرى استقبال الطائرة بتحية المياه التقليدية، في مشهد احتفالي يعكس التقدير لما قدمه الفراعنة خلال مشوارهم في بطولة كأس العالم.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور عدد من المسؤولين وقيادات الدولة، إلى جانب استقبال جماهيري حافل، حيث حرص الجميع على الترحيب بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإشادة بالأداء المشرف الذي قدمه الفريق طوال منافسات البطولة.

وأضفت تحية المياه على وصول البعثة أجواءً مميزة، قبل أن يغادر اللاعبون المطار على متن الأتوبيس المكشوف للمشاركة في الاحتفالات الجماهيرية، وسط هتافات المشجعين الذين احتشدوا لاستقبال أبطال الفراعنة والتعبير عن فخرهم بما حققه المنتخب.