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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التنمية المحلية والبيئة" تستعرض نشاطها في أسبوع

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
أ ش أ
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أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ196، متضمناً أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الوزارة برئاسة الدكتورة منال عوض، إلى جانب الاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية خلال الأسبوع.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي المرج، إلى جانب فحص شكوى أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات بناء بعقارين في حي عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى، والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما ترأست الوزيرة اجتماع لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستويات الوظيفية «الممتاز، والعالي، والمدير العام»، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطبقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وشاركت الوزارة بوفد رسمي برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، واجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء المعنيين بحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي، نقطة الاتصال الوطنية للهيئة والمنسق الوطني للمشروع.

وعقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع ممثلي شركة "ميديكس للحلول المتطورة"، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الجهاز، لمناقشة آليات إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، في إطار دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الدائري.

كما تلقت الوزيرة تقريرًا حول أبرز إنجازات وحدة السكان المركزية بالوزارة ووحدات السكان بالمحافظات خلال يونيو 2026، أوضح تنفيذ 1804 أنشطة تدريبية وتوعوية وتثقيفية وخدمية في 26 محافظة، استفاد منها نحو 138 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية.

وشاركت الدكتورة منال عوض في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، ورشة عمل لعرض نتائج تقييم مصانع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الرسمية في مصر، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، ومصانع إعادة التدوير، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في إطار دعم منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي داخل الأحوزة العمرانية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، إلى جانب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات الوزارتين.


 

وزارة التنمية المحلية الإنفوجراف وزيرة التنمية المحلية

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