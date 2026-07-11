محافظ القاهرة: نسعى للحفاظ على العاصمة وتاريخها والتطوير والتجديد

احتفلت محافظة القاهرة أمس بعيدها القومي الـ 1057 في حدث عالمي مميز، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ونخبة من اكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا في مشهد يجسد مكانة العاصمة المصرية عالميا ويربط بين إرثها التاريخي وطموحات حاضرها.

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة: إننا نحتفل بالعيد القومي لمحافظه القاهرة، 1057 عام على انشائها ، فهى من اقدم المدن وعواصم العالم.

وأضاف محافظ القاهرة عبر القناة الأولى انه كان هناك دعوة لحوالي 70 سفيرا تقريبا كنا متواجدين في حديقة الفسطاط ، وأخذنا جولة في المناطق التاريخية المجاورة لها، لنبين لهم تاريخنا والمباني التاريخية وسور صلاح الدين والقلعة، ثم انتهت الجولة بمنطقة وسط البلد في شارع الفن.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر الى أن هناك دعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على القاهرة وتاريخها وايضا على الاستدامه والتطوير والتجديد.

وأوضح محافظ القاهرة انهم يعملون على محورين الأول إحياء الهوية والتاريخ والحفاظ عليهما.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر: والثاني هو محور التطوير الحضري والاستدامة والتحديث والبنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكل ذبك هدفه تحسين الهوية البصرية للقاهرة وعودتها كما كانت وايضا تحسين جودة الحياة لسكانها.