"أبل" تقاضي "أوبن إيه آي" بتهمة سرقة أسرار تجارية في قضية مفصلية

رفعت شركة "أبل" للتكنولوجيا دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي الأمريكيتين، متهمةً إياها بتنفيذ حملة منظمة للحصول على أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بمنتجاتها المستقبلية، من خلال استقطاب موظفين حاليين وسابقين وتشجيعهم على مشاركة رسومات ومكونات وملفات هندسية خاصة بأجهزة لم يُعلن عنها بعد.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الدعوى شملت رئيس قسم الأجهزة في "أوبن إيه آي" تانج تان، والمهندس السابق في "أبل" تشانج ليو، اللذين تتهمهما الشركة بالاستيلاء على معلومات سرية واستخدامها في تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي، فيما أكدت "أوبن إيه آي" في المقابل أنها لا تسعى للحصول على الأسرار التجارية للشركات الأخرى، وأنها تركز على تطوير تقنيات مبتكرة تخدم المستخدمين.

وتمثل القضية تحولًا كبيرًا في العلاقة بين الشركتين، اللتين تعاونتا خلال السنوات الماضية في دمج تقنيات تطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي داخل منصة "أبل إنتليجنس" والمساعد الرقمي "سيري"، قبل أن تتصاعد الخلافات مع توسع شركة "أوبن إيه آي" في تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي واستقطابها مئات الموظفين السابقين من شركة "أبل".

وطالبت شركة "أبل" المحكمة بإلزام شركة "أوبن إيه آي" بوقف الممارسات التي تصفها بأنها غير قانونية، وإتلاف جميع المواد السرية الخاصة بها، وإعادة تصميم المنتجات المستقبلية بحيث لا تعتمد على أي تقنيات أو معلومات مملوكة لشركة "أبل".

وتسلط القضية الضوء على احتدام المنافسة في منطقة "وادي السيليكون" -أكبر مركز عالمي لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار بولاية كاليفورنيا الأمريكية - لتطوير الجيل الجديد من الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في ظل سباق بين كبرى شركات التكنولوجيا للهيمنة على سوق ما بعد الهواتف الذكية.