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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الداخلية" القطرية: 3 مصابين إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمة الصاروخية الإيرانية

وزارة الداخلية القطرية
وزارة الداخلية القطرية
أ ش أ
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أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل ثلاثة مصابين من بينهم طفل، بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمة الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) -: "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية.. واستنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل ثلاث إصابات من بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة".

وأوضحت الوزارة أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنبا للمساءلة القانونية.

وأكد البيان مواصلة الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية القطرية أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.

وزارة الداخلية القطرية الجهات الأمنية دولة قطر

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