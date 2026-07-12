"بيت الزكاة والصدقات": دخول القافلة الـ 15 لقطاع غزة محمّلة بـ 818 طنًا من المساعدات

أعلن بيت الزكاة والصدقات، دخول القافلة الإنسانية الـ 15 إلى قطاع غزة، ضمن حملة "أغيثوا غزة" تحت شعار: "جاهدوا بأموالكم.. وأنصروا فلسطين»، استمرارًا لجهود البيت في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وتحمل القافلة نحو 818 طنًا من المساعدات الإغاثية، تشمل 400 طن من الخيام بإجمالي 10 آلاف خيمة، و130 طنًا من المواد الغذائية، و288 طنًا من المياه النقية بإجمالي 16 ألف كرتونة مياه، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والنازحين داخل قطاع غزة.

وأكد بيت الزكاة والصدقات - في بيان اليوم /الأحد/- أن هذه القافلة تأتي امتدادًا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يواصل تسييرها إلى قطاع غزة، في إطار رسالته الإنسانية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويواصل بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جهوده الإغاثية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، عن طريق تسيير القوافل الإغاثية وتقديم المساعدات العاجلة، انطلاقًا من رسالة البيت في إغاثة المنكوبين، وتجسيدًا لقيم التكافل والتراحم التي يدعو إليها الأزهر الشريف، وتأكيدًا على موقفه الثابت في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.