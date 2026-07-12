قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية
صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإعتداءات المتكررة على مروان البرغوثي
أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. عيار 21 يُسجّل 5845 جنيهًا
تصل إلى سحب الشقة.. تحذير حاسم من جهاز أكتوبر الجديدة للمخالفين
إسرائيل تهاجم خريطة ممداني.. غضب بسبب ظهور "مصر المصغرة" وغياب الأحياء اليهودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع إنشاء أول فندق سياحي بمركز بلاط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بمركز بلاط صباح اليوم، مشروع إنشاء أول فندق سياحي بمدينة بلاط، وذلك في إطار متابعة المشروعات الاستثمارية والسياحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وفقًا للرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة، والوقوف على معدلات الإنجاز ودفع العمل بالمشروع.

وأكدت أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمركز بلاط، ويسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المركز، فضلًا عن دعم حركة السياحة الداخلية والخارجية، مشيرةً إلى حرص المحافظة على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان دخول المشروع الخدمة في الموعد المقرر، مؤكدةً أن الفندق يقام على مساحة 4300م٢ ويضم 30 غرفة فندقية، وحمام سباحة، وكافيتريا، ومولًا تجاريًا، وصيدلية، ومن المقرر تنفيذه خلال 12 شهرًا،لافتةً إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز البنية الفندقية بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

المتهم

خلافات الحيرة.. القبض على عاطل تعدى على سيدة واخرين بسلاح أبيض بالقاهرة

صورة أرشيفية

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي ونقل بسوهاج

المتهمين

القبض على 6 أشخاص يديرون صفحة للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد