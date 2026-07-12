محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع إنشاء أول فندق سياحي بمركز بلاط

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بمركز بلاط صباح اليوم، مشروع إنشاء أول فندق سياحي بمدينة بلاط، وذلك في إطار متابعة المشروعات الاستثمارية والسياحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وفقًا للرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة، والوقوف على معدلات الإنجاز ودفع العمل بالمشروع.

وأكدت أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمركز بلاط، ويسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المركز، فضلًا عن دعم حركة السياحة الداخلية والخارجية، مشيرةً إلى حرص المحافظة على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان دخول المشروع الخدمة في الموعد المقرر، مؤكدةً أن الفندق يقام على مساحة 4300م٢ ويضم 30 غرفة فندقية، وحمام سباحة، وكافيتريا، ومولًا تجاريًا، وصيدلية، ومن المقرر تنفيذه خلال 12 شهرًا،لافتةً إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز البنية الفندقية بالمحافظة.