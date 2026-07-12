قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| النائب محمد أبو العينين يترأس قمة رؤساء برلمانات الاتحاد.. والرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي لقطر
علاقة غريبة بمدرسها.. جيدا منصور تزيد اللغز غموضا بمسلسل تحت السن
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 12-7-2026
شركتان مصريتان بصدد التعاقد لتوصيل الغاز لمدينتي معان والموقر بالأردن
سنتكوم: مضيق هرمز مفتوح.. وإيران لا تسيطر على الممر الملاحي
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: اختتام فعاليات ورشة الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 اختُتمت فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان ، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.

شارك في أعمال الورشة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والأستاذة جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، إلى جانب عدد واسع من قيادات العمل بالوزارة. 

افتتح أعمال الورشة الأستاذ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

استهدفت الورشة، على مدار يومي عمل، تعميق فهم المشاركين بالحق في الضمان الاجتماعي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحماية الاجتماعية. 

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن القيادة السياسية تولي الملف الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، وان  العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة انعكست في التوسع الكبير في برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها.

وأضاف العقبي أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" جاء تنفيذًا لإرادة سياسية واضحة في عام 2014، لينتقل الدعم  إلى حق تكفله الدولة، ويصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري. وأوضح أن البرنامج، الذي انطلق فعليًا عام 2015، نجح في خدمة أكثر من 8 ملايين أسرة منذ إطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتبلغ مخصصات الدعم النقدي المقدمة لهم نحو 54 مليار جنيه سنويًا.

وتحت عنوان فهم المشهد الوطني للضمان الاجتماعي في مصر في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان  أكد المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، جعلت مصر تمتلك أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأنجحها.

واستعرض مفهوم الضمان الاجتماعي في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها مصر، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة نجح في أن يصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي رقم (12) لسنة 2025 وفقاً للمعايير الدولية للحق في الضمان الاجتماعي، بما يعزز دقة الاستهداف وكفاءة توجيه الدعم. وأن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للاستثمار في البشر، ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرصها في التنمية وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية والتزاماتها الدولية في مجال احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاجتماعية من خلال بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.

استعرضت الورشة وعبر عدد من الجلسات التفاعلية الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحقوق المقررة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الحقوق الأساسية، والتزامات الدول في هذا المجال، إلى جانب التعريف بالآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما ناقشت سبل تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، ومؤشرات قياسها نجاحها في تحقيق مستهدفاتها وفقاً للقانون والتنظيم الوطني.

الضمان الاجتماعي الإنسان مفوضية الأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

الشمس

لغز حير العلماء لعقود.. هل يحمل الغبار الكوني سر حرارة الشمس المستحيلة؟

طرد

دموع إمبولو تكشف قانونا جديدا.. كيف صنع الهوية الخاطئة أول حالة طرد مثيرة في مونديال 2026؟

كأس العالم

50 مليون دولار تنتظر البطل.. كيف توزعت مكافآت كأس العالم 2026 مع احتدام سباق اللقب؟

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد