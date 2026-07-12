القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح أمام عبور جميع السفن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم /الأحد/، أن "مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في العبور بشكل قانوني"، وذلك رغم إعلان إيران إغلاق المضيق بالكامل.

وذكر بيان لسنتكوم، نُشر عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن "القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان الإيراني غير المبرر والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية".

وأكد البيان أن إيران "لا تسيطر على المضيق"، وأن "حركة الملاحة فيه مستمرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الليلة الماضية، إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر" وحتى "توقف التدخل الأمريكي"، ومع ذلك، قال مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة الولايات المتحدة إن "المسار الجنوبي" المحاذي لسلطنة عمان لا يزال مفتوحاً.