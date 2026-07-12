هيفاء وهبي تتألق في الأردن بحفل جماهيري كامل العدد ضمن جولتها الغنائية.. وتشعل الأجواء بـ«بدنا نروق» و«شو المطلوب»

أحيت النجمة هيفاء وهبي حفلًا جماهيريًا ضخمًا كامل العدد في الأردن، وذلك ضمن جولتها الغنائية التي أعلنت عنها مؤخرًا، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المحافظات، إلى جانب عدد كبير من الجاليات العربية، في أمسية اتسمت بالحماس والتفاعل منذ اللحظات الأولى لصعودها إلى المسرح.

واستقبل الجمهور هيفاء بحفاوة كبيرة، حيث حرص على ترديد اسمها والتفاعل معها طوال الحفل، بينما ظهرت بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، وقدمت عرضًا استعراضيًا متكاملًا جمع بين الغناء والإبهار البصري.

وقدمت هيفاء خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الجمهور معها، من بينها «بدنا نروق» التي كانت من أكثر الفقرات تفاعلًا، إلى جانب «شو المطلوب» و «جاية من المستقبل»، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات التي أشعلت أجواء الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوها الغناء والتصفيق طوال الأمسية.

وشهد الحفل أجواءً استثنائية، ووثّق الجمهور لحظات مميزة عبر هواتفهم المحمولة، وانتشرت مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر هيفاء وهبي حديث الجمهور بعد الحفل.

وفي ختام الأمسية، أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى لقاء جمهورها في الأردن، موجهة الشكر للحضور على حفاوة الاستقبال والمحبة التي لمستها طوال الحفل، كما أعربت عن تقديرها للجاليات العربية التي شاركتها هذه الليلة، مؤكدة أن هذا التفاعل يمنحها دائمًا دافعًا لتقديم الأفضل خلال جولتها الغنائية المقبلة.