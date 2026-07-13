بفستان لامع.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة هيفاء وهبي

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

أنتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.