أيمن يونس: منتخب مصر رفع سقف الطموحات.. ولدينا 14 لاعبا بأوروبا يجب ضمهم

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم يجب أن يكون بداية لتطوير شامل لمنظومة كرة القدم المصرية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من النجاحات الأخيرة في بناء مستقبل أفضل للمنتخب.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة CBC: "لازم نستغل ما حققه منتخب مصر لتعديل وتطوير كل جوانب كرة القدم في مصر، من ملاعب وعلاقات إدارية ومسابقات، والبحث عن اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا، مثل هيثم حسن".

وأضاف: "هناك ما يقرب من 14 لاعبًا من مزدوجي الجنسية، من أب وأم مصريين، موجودين في أكبر أندية العالم، وأعمارهم تتراوح بين 17 و23 عامًا، وممكن نستفيد منهم في الفترة المقبلة".

وتابع: "دلوقتي بقينا طامعين في الوصول لأقصى نقطة في كأس العالم خلال البطولات المقبلة، بعد الإنجاز الذي تحقق هذا العام".

وانتقد يونس التحكيم خلال البطولة، قائلًا: "بطولة العالم كانت مشبوهة، والتحكيم ظهر بشكل متراجع، وأثر على منتخبنا أمام الأرجنتين، وكان هناك ظلم واضح، وهو ما تسبب في رد فعل حسام حسن خلال المباراة".

وأشار إلى أن المنتخب حقق العديد من المكاسب، مضيفًا: "حققنا مكاسب كبيرة من المشاركة في كأس العالم، أبرزها حالة السعادة التي عاشها الشعب المصري رغم الظروف الصعبة، إلى جانب الاستقبال الكبير من السيد الرئيس، وهو ما يعكس قيمة هذا الإنجاز".

وأكد يونس أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بالمدربين أكثر من أي شيء آخر، قائلًا: "أنا بحب جوهر نبيل، والأولوية حاليًا لازم تكون لتطوير المدربين، لأن المدرب الجيد هو اللي بيطور اللاعب، وده هيكون سر نجاح الكرة المصرية، خاصة أن هناك مواهب كثيرة لم تحصل على فرصتها بسبب سوء التدريب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "النفوس في مصر لازم تصفى، ولازم نبعد عن التعصب والعنصرية بين الأهلي والزمالك، ونطبق اللوائح على الجميع، لأن مصلحة الكرة المصرية أكبر من أي انتماءات".