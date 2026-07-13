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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل أداء المنتخب: حسام كان يردد عاوزين نفرح 120 مليون مصري.. وإبراهيم جمع فيديوهات الجماهير وغزة

حسام حسن
حسام حسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال محمود سليم، محلل أداء المنتخب الوطني، إن مهمته الأساسية تتمثل في جمع وتحليل كل المعلومات الخاصة بالمنافسين، ورصد نقاط القوة والضعف، إلى جانب تصوير التدريبات اليومية لاستخلاص الملاحظات الفنية وإعداد المحاضرات التي يعتمد عليها الجهاز الفني.


وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن نجاح محلل الأداء يرتبط بقدرته على فهم طريقة تفكير المدير الفني، مشيرًا إلى أن حسام حسن كان يطالبه دائمًا بالعمل وفق رؤيته، قائلًا: «كان يقولي: عاوزك تشتغل بدماغي، وتحضر كل حاجة ممكن تفيدني».


وأضاف سليم أنه عمل مع أربعة مديرين فنيين للمنتخب، هم كارلوس كيروش، وإيهاب جلال، وروي فيتوريا، وأخيرًا حسام حسن، مؤكدًا أن لكل منهم أسلوبه الخاص، إلا أن حسام حسن كان الأكثر ارتباطًا بمشاعر الجماهير، إذ كان يردد باستمرار: «عاوزين نفرح الناس.. إحنا بلد فيها 120 مليون نسمة».
وأشار إلى أن المدير الفني كان يحرص على رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل المباريات، مستشهدًا بما كان يقوله قبل مواجهة أستراليا: «وإيه يعني أستراليا؟ إحنا عندنا الكفاءة والتاريخ والحضارة»، في رسالة هدفت إلى تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم على المنافسة.
وأكد سليم أن المنتخب شهد تطورًا واضحًا في الأداء الهجومي خلال قيادة حسام حسن، مقارنة بالفترات السابقة التي غلب عليها الطابع الدفاعي.


وكشف محلل الأداء أن إبراهيم حسن كان يتولى يوميًا جمع مقاطع فيديو لاحتفالات الجماهير المصرية ورسائل الدعم، ثم تُعرض على الجهاز الفني قبل تجهيزها للاعبين، بهدف رفع معنوياتهم، موضحًا أن هذه المقاطع لم تقتصر على المصريين، بل شملت أيضًا رسائل تشجيع من الوطن العربي، بينها مشاهد لدعم أهالي غزة للمنتخب الوطني.

حسام حسن لميس الحديدي منتخب مصر

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