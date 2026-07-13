ثلاث مواهب يرفعون اسم محافظة الغربية في جائزة الدولة للمبدع الصغير

تقدم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى أبناء محافظة الغربية الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه المحافظة من طاقات واعدة ومواهب متميزة قادرة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بما حققه أبناء الغربية من تميز على المستوى الوطني، موجهًا التهنئة إلى الفائزين: لمار محمد خيال في مجال القصة، وحنين زايد محمد في مجال الشعر، وفريدة محمد حسن في مجال الغناء، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يمثل ثمرة الاجتهاد والموهبة والدعم الذي توليه الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية المبدعين منذ الصغر.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار بين النشء، لافتًا إلى أن محافظة الغربية تحرص على توفير المناخ الداعم للمواهب في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم محافظ الغربية تصريحاته متمنيًا للفائزين دوام النجاح والتوفيق، وأن تكون هذه الجائزة محطة جديدة في مسيرتهم نحو مزيد من الإنجازات، داعيًا جميع أبناء المحافظة إلى مواصلة السعي والاجتهاد وتنمية مواهبهم، بما يعزز مكانة الغربية باعتبارها إحدى المحافظات الزاخرة بالكفاءات والمبدعين في مختلف المجالات.