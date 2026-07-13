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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ شمال سيناء يبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية

الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء
الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء
أ ش أ
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بحث الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء مع المهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة اليوم/الاثنين/ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وذكر بيان عن المحافظة أنه تم بحث الموقف التنفيذي لمشروعات تم البدء فيها وهي إنشاء 15 منزلًا بدويًا بقرية الجناين وإنشاء دارَي مناسبات بقريتي العقايلة والغزلان، توصيل الكهرباء إلى مناطق الصانع، الأمير، جرف الحاوي، والزواتين إضافة إلى إنشاء خزانَي مياه بقريتي إقطية وأم عقبة، وتوسعة مسجدي قريتي قاطية والخربة، وتنفيذ أعمال تمهيد طريق تفاحة – المحمم بطول 14 كيلو مترا وذلك بمركز بئر العبد.

وأضاف البيان أن المشروعات شملت أيضا إنشاء 100 بيت بدوي بقريتي المنجم والمغارة، وإنشاء طريق أم مفروث بطول 14 كيلو مترا لخدمة التجمع التنموي بأم مفروث بجانب إنشاء دار مناسبات بمركز الحسنة .. مشيرا إلى أنه في مدينة العريش، يجرى البدء بمشروع تطوير شارع جسر الوادي، وفي وسط سيناء سيتم البدء في مشروع إنشاء دار مناسبات.

الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء سيناء

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