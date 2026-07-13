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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الأول لـ الأمين العام للجامعة العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية
البهى عمرو
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قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من مقر جامعة الدول العربية، إن الأمين العام للجامعة عقد مؤتمره الصحفي الأول في توقيت وصفه بالحساس، مؤكداً أهمية تعزيز الدولة الوطنية والحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن الأمين العام شدد على استمرار التواصل مع القيادة والشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل محوراً رئيسياً في المنطقة، كما أشار إلى أن الإعداد الجيد للقمة العربية المقبلة يمثل أولوية قبل تحديد موعد انعقادها.

وأوضح الغنام أن المؤتمر الصحفي تناول أيضاً ملفات التعاون الاقتصادي والثقافي، وكشف عن قمة عربية روسية مرتقبة، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية الاستباقية لتعزيز المصالح العربية والتعامل مع الخلافات الإقليمية.

وأكد نبيل فهمي ، أمين عام جامعة الدول العربية، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على وجود حاجة ملحة لتنسيق المواقف العربية بما يحافظ على المصالح المشتركة ويعزز قدرة الدول العربية على التعامل مع الأزمات.

توحيد الرؤى والتعاون بين الدول العربية

وأشار إلى أن توحيد الرؤى والتعاون بين الدول العربية يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة المتغيرات المتسارعة، والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية.

جامعة الدول العربية الأمن القومي العربي الشعب الفلسطيني

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