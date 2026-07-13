انطلاق دورتي التخطيط الاستراتيجي وأساسيات البرمجة بالبحر الأحمر

في إطار اهتمام محافظة البحر الأحمر بالاستثمار في العنصر البشري، وتنفيذًا للخطة التدريبية التي تهدف الي رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم الإدارية والتكنولوجية، انطلقت اليوم فعاليات دورتي «الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي» ، و«أساسيات البرمجة ، اللتين تنظمهما إدارة التدريب بديوان عام المحافظة.

ويحاضر في دورة «الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي» المهندس شهاب الدين أحمد مصطفى، حيث تستعرض الدورة مفاهيم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وآليات إعداد الخطط التنفيذية، وصياغة الأهداف الاستراتيجية وربطها بمؤشرات الأداء، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق التطوير المستدام.

كما تقدم المهندسة أشجان نصر حمادة، المبرمجة بوزارة الإعلام، دورة «أساسيات البرمجة»، والتي تهدف إلى إكساب المتدربين المبادئ الأساسية للبرمجة، وتنمية مهارات التفكير المنطقي، والتعرف على أساسيات بناء البرامج، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.

تستمر فعاليات الدورتين لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 16 يوليو، بمشاركة عدد من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية ، يأتي ذلك في إطار جهود إدارة التدريب المستمرة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.