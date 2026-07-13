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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النقل اليمنية تعلن استئناف الرحلات المدنية للمطارات بعد إشعار بالإغلاق المؤقت

اليمن
اليمن
عادل نصار
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أعلنت وزارة النقل اليمنية، استئناف الرحلات المدنية إلى المطارات بعد إشعار هيئة الطيران بالإغلاق المؤقت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

مشاهد متداولة للحظة هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد متداولة للحظة هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة، بعدما جرى منعها من الهبوط في مطار صنعاء.

ووثّقت المشاهد لحظة هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة، حيث كانت هذه الطائرة محور الأزمة التي فجرت الجولة التصعيدية الأخيرة في اليمن، بعدما سمح الحوثيون لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء.

وذكرت الإعلامية إيمان الحويزي، أن وزارة الدفاع اليمنية والقوات المسلحة اليمنية وصفت ما جرى بأنه اختراق، مؤكدة أنه جرى استهداف مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، بعد إصرار جماعة الحوثيين على استقبالها.

وأشارت الحويزي إلى أن القوات المسلحة اليمنية أكدت استهداف المدرج، كما شددت على أن الحوثيين منعوا الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء.

وتابعت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استنكر استقبال الرحلة الإيرانية، معتبراً أن ذلك جرى خارج الأطر القانونية والسيادية، واتهم جماعة الحوثي بمواصلة تقويض فرص التهدئة ورفض جميع مبادرات السلام، رغم عروض الحكومة المختلفة لاستئناف الرحلات إلى العاصمة صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية.

كما وجّه المجلس اتهاماً واضحاً لإيران بدعم ممارسات الحوثيين المنتهكة للسيادة اليمنية، مشدداً على أن حماية السيادة اليمنية واجب وطني.

النقل اليمنية الرحلات المدنية استئناف الرحلات

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