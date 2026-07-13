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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ شمال سيناء يقرر إلغاء مخالفات الكافتيريات ويمد ساعات العمل لشاطئ العريش للواحدة صباحاً

محافظ شمال سيناء يقرر إلغاء مخالفات الكافتيريات ويمد ساعات العمل لشاطئ العريش للواحدة صباحاً
محافظ شمال سيناء يقرر إلغاء مخالفات الكافتيريات ويمد ساعات العمل لشاطئ العريش للواحدة صباحاً
أ ش أ
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قرر محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، إلغاء جميع المخالفات والإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها بحق بعض أصحاب الكافتيريات، مع التوجيه بالالتزام الكامل بالضوابط المنظمة وعدم تكرار أي مخالفات مستقبلاً.

وأكد المحافظ، خلال مؤتمر موسع عُقد /اليوم الاثنين/ برئاسته، وبحضور السكرتير العام للمحافظة الدكتور إيهاب حسن، ورئيس مركز ومدينة العريش وليد عبد الرؤوف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية؛ على تنظيم استخدام شواطئ مدينة العريش، والتيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والحفاظ على الأمن القومي.

وأشار إلى إعفاء أصحاب الكافتيريات والأنشطة الشاطئية من جميع الرسوم المستحقة عن الفترة السابقة نظراً لعدم تشغيل الشاطئ خلالها، لافتاً إلى أن فترة التشغيل للموسم الحالي ستمتد من 15 يوليو الجاري وحتى 30 ديسمبر المقبل.

وأضاف المحافظ أنه تمت الموافقة على مد ساعات عمل الكافتيريات بمدينة العريش حتى الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار السماح بتواجد الأهالي والعائلات على الشاطئ على مدار 24 ساعة، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة.

كما قرر محافظ شمال سيناء حظر نزول البحر بعد غروب الشمس؛ حفاظاً على أرواح المواطنين وحرصاً على السلامة العامة، بالإضافة إلى منع استخدام الشاشات ومكبرات الصوت، ومنع إشعال النيران على الشاطئ؛ حفاظاً على النظام العام والهدوء، فضلاً عن منع تواجد الخيول على الشاطئ منعاً نهائياً.

ووجه الدكتور خالد مجاور، الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم وتعاونهم البنّاء مع الجهات المعنية، والتي أسهمت في الوصول إلى قرارات تحقق المصلحة العامة وتلبي احتياجات المواطنين، معرباً عن شكره وتقديره للجهات المعنية على تفهمها لمطالب أهالي شمال سيناء وحرصها الدائم على التعاون بما يحقق صالح المواطنين .

محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور جميع المخالفات والإجراءات القانونية أصحاب الكافتيريات رئيس مركز ومدينة العريش وليد عبد الرؤوف

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